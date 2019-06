Themen in diesem Artikel VW

Von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Felsen geprallt ist die Fahrzeugbesatzung eines VW Lupo am Samstagabend gegen 21.10 Uhr in der Wittlinger Steige. Der 34-jährige Fahrer kam, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf der Kreisstraße 6706 von Wittlingen in Richtung Bad Urach in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Nach der Kollision mit einem Felsen kippte der VW um und kam auf dem Dach zum Liegen. Beide Insassen konnten sich selbstständig befreien. Die 28-jährige Beifahrerin wurde aufgrund ihrer leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Beim unverletzten Fahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe waren die Feuerwehr Bad Urach und die Straßenmeisterei Münsingen vor Ort. Die Kreisstraße war bis Mitternacht voll gesperrt.