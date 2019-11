Zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen ist es am Freitagabend gegen 22.05 Uhr in der Albstraße in St. Johann gekommen. Eine 19-jährige Fahrerin eines Renault Twingo befuhr die Buchstraße in Lonsingen und wollte nach links in die Albstraße abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 31-jährigen Opelfahrerin, welche die abknickende Vorfahrt ordnungsgemäß befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die 19-jährige Unfallverursacherin, ihre 21-jährige Mitfahrerin und im anderen Fahrzeug die 31-Jährige leicht verletzt. Alle Beteiligten begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung. Ein 2-jähriges Kind im Fahrzeug der 31-Jährigen blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 6.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden durch Abschleppdienste geborgen.

