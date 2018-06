Neckartenzlingen / swp

Der Einbrecher verschaffte sich am Wochenende Zugang zum Gebäude und stöberte nach Wertvollem.

Ein Unbekannter ist am vergangenen Wochenende in eine Firma in der Ulrich-Gminder-Straße in Neckartenzlingen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Einbrecher zwischen Freitag, 19.30 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, über ein Fenster gewaltsam Zutritt verschafft. Er durchwühlte die Schränke und Schubladen, auf der Suche nach Wertvollem. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.