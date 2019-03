Nach einem bislang unbekannten Täter, der am Freitagabend gegen 23.20 Uhr in Pliezhausen auf einen Linienbus geschossen hat, fahndet die Polizei. Nach ersten Ermittlungen wurde der Linienbus im Bereich der Alten Steige, vermutlich mit einer Zwille, beschossen. Durch den Beschuss erlitt eine Scheibe zuerst ein Durchschussloch, barst aber kurz darauf komplett. Durch den Beschuss wurden keine Fahrgäste verletzt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.