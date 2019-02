Deizisau Überregionale Kontrollen des gewerblichen Schwerverkehrs

Deizisau / swp

Zwei aus dem Verkehr gezogene Lastwagen und zahlreiche Verstöße gegen Auflagen und Bestimmungen für den gewerblichen Schwerverkehr sind das Ergebnis einer Kontrollaktion der Verkehrspolizeidirektion des Polizeipräsidiums Reutlingen. Am Dienstag kontrollierten die Spezialisten der Verkehrspolizei mit Unterstützung der Schwerlastkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Einsatz zwischen 8.30 Uhr und 15 Uhr insgesamt 19 Lkw und Sattelzüge. Hiervon mussten 15 Fahrzeuge oder deren Fahrer beanstandet werden. Während in den meisten Fällen Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten oder mangelhafte Genehmigungen beanstandet werden mussten, endete für zwei Fahrzeuge die Fahrt an der Kontrollstelle endgültig. Gegen zwölf Uhr wurde ein ukrainischer Sattelzug in die Kontrollstelle gelotst, an dem die Polizeibeamten nicht nur erhebliche Mängel an der Lenkung, den Bremsen, der Bereifung und der Beleuchtung feststellen mussten, sondern zudem auch Risse in der Karosserie entdeckten. Der Sattelzug wurde einem technischen Sachverständigen vorgeführt und nach der Begutachtung an Ort und Stelle stillgelegt. Gegen 13.45 Uhr fiel ein deutscher Peugeot Boxter auf. Auch hier hatten die Spezialisten den richtigen Riecher. Zahlreiche technische Mängel führten nach einer Begutachtung durch den Sachverständigen dazu, dass das marode Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen und stillgelegt werden mussten. Neben mehreren eingeleiteten Bußgeldverfahren wurden über 9000 Euro an Sicherheitsleistungen erhoben.