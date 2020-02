Als Hartmut Strehle heute Morgen in der Dunkelheit seinen Briefkasten öffnete, sorgte der Blick gen Himmel für Aufregung: Gegen 6 Uhr waren für einige Minuten mehrere leuchtende Punkte zu sehen. Sie bewegten sich in kurzen Abständen in einer Reihe entlang des Firmaments: „Es waren vielleicht 40 bis 50 Punkte, die aussahen wie Sterne“, berichtet Strehle. „Sie waren im Norden zu sehen und bewegten sich von West nach Ost.“

Punkte wirkten wie Ufos

Strehle hielt die Erscheinung am Himmel von Böhringen im ersten Augenblick für Ufos, weil er sich die Formation nicht erklären konnte. Mit seiner Frau versuchte er, die Lichterscheinungen zu fotografieren, was allerdings misslang.

Satelliten von SpaceX

Tatsächlich ist der Böhringer nicht der einzige, der in letzter Zeit eine solche Beobachtung gemacht hat. Die Ufo-Meldestelle CENAP in Südhessen kann aufklären: Seit einem knappen Jahr werden für das sogenannte Starlink-Projekt des Raumfahrtunternehmens „SpaceX“ von Tesla-Chef Elon Musk etliche Satelliten ins All geschossen. Mit außerirdischem Dasein hat das Ganze also nichts zu tun. Durch das so entstehende Netzwerk soll zukünftig auch in entlegenen Gebieten eine stabile Internetverbindung gewährleistet sein.

Weil die Erscheinung Hartmut Strehle nicht mehr losließ, setzte er sich sofort an seinen PC und recherchierte. Seine Beobachtungen decken sich mit dem, was in Zusammenhang mit dem Starlink-Projekt derzeit immer wieder bei Ufo-Meldestellen und Zeitungen gemeldet wird.