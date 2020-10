Am Freitagabend ist eine Autofahrerin mitten in Metzingen mit ihrem Mini verunglückt. Sie war vom Lindenplatz kommend in der Wilhelmstraße in Richtung Kaufland oder Ortsausgang unterwegs. In einer Linkskurve kam die von der Straße ab, prallte gegen eine Hauswand und landete schließlich, nachdem sie über einen kleinen Treppenaufgang gefahren war, mitten auf der Straße mit ihrem Fahrzeug auf dem Dach. Die Autofahrerin wurde dabei verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Metzinger Ortsdurchfahrt war während der Bergungsarbeiten komplett gesperrt.

„Viele Schaulustige“, bilanzierte Metzingens Feuerwehr-Kommandant Hartmut Holder an der Unfallstelle. Anwohner und Besucher nahegelegener Gastronomie-Betriebe waren auf die Straße geeilt. „Kurz gucken, was das für ein Krach war, ist ja mal Ok. Aber wir hatten Mühe, uns den nötigen Platz für unsere Einsatzfahrzeuge zu verschaffen.“