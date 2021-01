Ein bislang unbekannter Mann hat am gestrigen Dienstagabend, den 26.01.21, in einer S-Bahn Richtung Herrenberg in Anwesenheit einer 13-Jährigen sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen.

Haltestelle Kirchheim-Ötlingen eingestiegen

Gegen 19:00 Uhr stieg der Unbekannte offenbar zunächst am Haltepunkt Kirchheim/Teck-Ötlingen in die S-Bahn der Linie S1 und soll sich anschließend gegenüber der späteren Geschädigten gesetzt haben. Während der Zugfahrt begann der junge Mann offenbar vor den Augen der 13-Jährigen damit, durch die geschlossene Hose an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren. Am darauffolgenden Halt am Bahnhof Wernau soll der mutmaßliche Täter die S-Bahn verlassen haben.

Täterbeschreibung - Polizei bittet um Mithilfe

Die Erziehungsberechtigten meldeten den Vorfall später der Polizei. Der mutmaßliche Täter wird zur Tatzeit wie folgt beschrieben:

● etwa 17 Jahre alt

● circa 180 cm groß

● dunkelblonde Locken

● westeuropäisches Erscheinungsbild

● schwarze Bomberjacke

● schwarze Jeans



Die ermittelnde Bundespolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 0711870350 zu melden.