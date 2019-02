Plochingen Schwerverletzt nach Vorfahrtsverstoß

Plochingen / swp

Eine Schwerverletzte und etwa 20 000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen auf der Schorndorfer Straße. Eine 25-jährige fuhr mit ihrem Mini gegen 3.40 Uhr auf der Lettenackerstraße ortseinwärts und bog nach links in die Schorndorfer Straße ein. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Ford Mondeo eines 51-Jährigen, der hier in Richtung Stumpenhof unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Unfallverursacherin wurde mit nach derzeitigem Sachstand schweren Verletzungen vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.