Am Donnerstagmorgen, den 14.01.2021, gegen vier Uhr hat sich ein Schwertransport, mit fünf Metern hatter Überbreite, durch Bad Urach geschlängelt.

Neue Silos für Asphaltwerk in Bad Urach

Ein Asphaltwerk in Bad Urach bekommt neue Silos welche Energie effizienter arbeiten und den Asphalt länger heißt halten. Der erste Lkw schaffte es ohne Probleme ans Ziel. Jedoch die beiden anderen Schwertransporte welche gegen fünf Uhr durch Bad Urach fuhren, hatten es da weitaus schwerer. Bis zur Neuffener Strasse, am Ortsausgang Bad Urach Richtung Hülben schafften es die zwei Lkw und ihre Begleitfahrzeuge.

Albaufstieg: Trotz Schneeketten kein Weiterkommen

Am Albaufstieg angekommen behinderten Falschparker und uneinsichtige Autofahrer trotz Polizeibegleitung die Transporte, mehrere Autofahrer missachteten die Weisungen der Polizei, so dass die Schwertransporte mit ihrer Last anhalten mussten und aufgrund des starken Schneefalls und der Steigung nicht mehr weiter gekommen sind. Innerhalb kürzester Zeit hat es kräftig geschneit und es bildete sich eine geschlossene Schneedecke. Die Lkw zogen Schneeketten auf, aber selbst damit war kein Vorwärtskommen mehr möglich.

Radlager mussten Schwertransporte ziehen

Der Räumdienst der Strassenmeisterei musste mehrfach rückwärts die L250, den Albaufstieg herab fahren und die Fahrbahn räumen und salzen. Ein Bauunternehmen was in Bad Urach die Schneeräumung durchführt war ebenfalls mit zwei Fahrzeugen und im Einsatz. Mit Radladern wurde Split auf die Fahrbahn ausgebracht. Dies führte auch nicht zu dem gewuenschten Erfolg, so dass die Empfaenger Firma, ein Asphaltwerk etwa 500 Meter ausserhalb von Bad Urach, mit einem schweren und grossen Radlader die Schwertransporte nacheinander den Albaufstieg an Stahlseilen hochziehen musste.

L250: Massive Verkehrsbehinderungen

Zwischenzeitlich fuhren dann die Falschparker und uneinsichtigen Verkehrsteilnehmer Ihre Fahrzeuge weg. Gegen 8:30 Uhr waren die Transporter dann an ihrem Ziel. Der schwere Autokran einer Reutlinger Firma und der Sattelzug, welcher schwere Gewichte fuer den Autokran geladen hatte, musste warten bis die Schwertransporter ihr Ziel erreichten. Während der gesamten Aktion, gab es für den Verkehr kein durchkommen. Pkw musste wenden und andere LKW und Busse mussten warten. Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen. Die Polizei war mit drei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften vor Ort.