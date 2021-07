Sechs Personen sind bei einem Frontalzusammenstoß auf der L 1208 in der Nacht zum Sonntag verletzt worden. Ein 18-Jähriger war gegen 00.10 Uhr mit seinem Mercedes auf der Landesstraße in Richtung Steinenbronn unterwegs. Dabei geriet er in einer Rechtskurve im Bereich der Seebruckenmühle aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Peugeot eines 32-Jährigen.

32-Jährige wird in Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden

Der Peugeot wurde anschließend abgewiesen und kam an der Leitplanke der Gegenfahrspur zum Stehen. Der Mercedes schleuderte nach links von der Fahrbahn und kam im dortigen Bankett zum Stillstand. Der 32-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Rettungsdienst brachte den nach ersten Erkenntnissen schwer Verletzten in ein Krankenhaus.

56 000 Euro Sachschaden – Landstraße war die Nacht über gesperrt

Der 18-Jährige und seine vier Mitfahrer im Alter von 18 und 19 Jahren wurden leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung ebenfalls in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 56.000 Euro beziffert. In die Unfallermittlungen wurde ein Gutachter eingeschaltet. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme musste die L 1208 bis kurz vor fünf Uhr voll gesperrt werden.