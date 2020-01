Gegen 15.25 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei alarmiert, nachdem mehrere Anrufer starke Rauchentwicklung hinter einem Wohnhaus in der Schneidergasse entdeckt hatten. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand dort ein Holzstapel bereits lichterloh in Flammen.

Fassade beschädigt

Das Feuer hatte auch schon auf die Holzüberdachung des Stapels übergegriffen und letztlich auch auf die Gebäudefassade und das Vordach des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Den Feuerwehrleuten gelang es, den Brand schnell zu löschen und so ein weiteres Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohngebäude zu verhindern. Verletzt wurde niemand. Auch die Wohnungen in dem Gebäude blieben bewohnbar. Der Sachschaden fiel mit geschätzten 50.000 Euro allerdings erheblich aus. Die Ermittlungen des Polizeipostens Bad Urach dauern an.

