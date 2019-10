Nach einem dunklen SUV, möglicherweise einem Mercedes mit Freudenstädter Zulassung, fahndet das Polizeirevier Tübingen nach einem Vorfall, der sich am Sonntagnachmittag in der Straße Am Bächle, am Schulzentrum ereignet haben soll.

Fahndung bisher erfolglos

Der als etwa 40 Jahre alt beschriebene Fahrer soll mit seinem Wagen vor dem Schulzentrum geparkt haben und während er die spielenden Kinder auf dem Pausenhof beobachtete, onaniert haben. Sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos.

Der Mann soll kurze, grau-braune Haare gehabt und ein blaues T-Shirt getragen haben. Er wird als dick, mit einem rundlichen Gesicht und von gepflegter Erscheinung beschrieben. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer (0 70 71) 9 72 86 60 um sachdienliche Hinweise.

