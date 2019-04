Das Polizeirevier Metzingen sucht Zeugen zu einem äußerst riskanten Überholmanöver, das am Donnerstagnachmittag auf der L 245 in einem Verkehrsunfall geendet hat. Der 24 Jahre alte Fahrer eines schwarzen Lotus Sportwagens befuhr kurz nach 16.30 Uhr die Landesstraße von Seeburg kommend in Richtung Hengen. Am Ende eines geschwindigkeitsreduzierten Bereichs setzte der junge Mann trotz des unübersichtlichen Straßenverlaufs zum Überholen mehrerer Fahrzeuge an. Ein in dieser Fahrzeugschlange fahrender, 17-jähriger Golf-Lenker, erkannte den nahenden Gegenverkehr sowie im Rückspiegel ebenso den überholenden Lotus und verringerte seine Geschwindigkeit. Dennoch gelang es dem Lotus-Fahrer nicht mehr, den Überholvorgang zu beenden. Er krachte seitlich ins Heck des Golf und verursachte dabei einen Gesamtschaden von rund 7500 Euro. Der Sportwagen des Unfallverursachers war zudem nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Zeugenhinweise bitte unter Telefon (0 71 23) 92 4-0.