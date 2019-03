Ein riskantes Überholmanöver hat am Mittwochmittag auf der L 1150 zwischen Aichwald und Oberhof zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall geführt. Ein 65 Jahre alter Stuttgarter war kurz nach zwölf Uhr mit seinem Porsche auf der Landesstraße von Aichwald in Richtung Oberhof unterwegs. In einer leichten Rechtskurve setzte er zum Überholen eines vorausfahrenden Abschleppfahrzeuges an, obwohl er den Verlauf der Strecke nicht vollständig einsehen konnte. Dabei übersah er einen entgegenkommenden BMW. Dessen 66-jähriger Fahrer versuchte noch, durch ein Ausweichen auf den unbefestigten Seitenstreifen einer Frontalkollision zu entgehen. Trotzdem streiften sich beide Fahrzeuge jeweils mit der linken Seite. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Sachschaden an den beiden Autos fiel mit etwa 45 000 Euro allerdings beträchtlich aus. Während der BMW fahrbereit bleib, musste der Porsche von dem Abschleppwagen, den er kurz zuvor überholt hatte, geborgen werden.