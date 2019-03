Nach einem grauen Renault Kangoo fahndet der Polizeiposten Ostfildern. Der Wagen mit dem Kennzeichen ES-FE87 war in der Zeit von Sonntag, 14 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, aus einer Tiefgarage in der Theodor-Rothschild-Straße gestohlen worden. Der Wert des Fahrzeuges wird auf etwa 10 000 Euro beziffert. Hinweise bitte an den Polizeiposten Ostfildern, Telefon (07 11) 34 16 98 30, oder an jede andere Polizeidienststelle.