Zu einer Auseinandersetzung zwischen jungen Erwachsenen und dem Sicherheitspersonal ist es am frühen Morgen, gegen 3.15 Uhr, auf dem Festgelände in Neuffen gekommen. Nach dem Eintreffen von mehreren Streifen des Polizeireviers Nürtingen wurden zunächst Platzverweise gegenüber einzelnen Personen der aggressiv auftretenden Gruppe ausgesprochen. Da drei Personen den Aufforderungen, das Gelände zu verlassen, nicht nachkamen, mussten sie in Gewahrsam genommen werden. Dabei leisteten sie gegenüber den Beamten erheblichen Widerstand, wobei vier Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Die drei alkoholisierten Personen wurden schließlich zum Polizeirevier Nürtingen verbracht und mussten dort die restliche Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Zudem wurden Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet.