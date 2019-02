Ostfildern-Scharnhausen Radfahrer übersehen

Ostfildern-Scharnhausen / swp

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 29 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag an der Einmündung Steigstraße/Bachstraße ereignet hat. Ein 25-jähriger Neuhäuser war gegen 15.50 Uhr mit seinem Hyundai auf der Steigstraße unterwegs. An der Einmündung zur Bachstraße übersah er den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 29-jährigen Mountainbike-Fahrer.

Der Radler konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass es zur Kollision kam. Der Fahrradfahrer wurde von dem Wagen erfasst, auf die Fahrbahn geworfen und verletzt. Sein Mountainbike wurde dabei noch gegen einen geparkten Skoda geschleudert, der dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Ein Rettungswagen brachte den Radler ins Krankenhaus, welches er nach ambulanter Behandlung bereits am gleichen Abend wieder verlassen konnte. Die entstandenen Sachschäden an den beiden Autos und dem Mountainbike werden auf etwa 4000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme drängte sich eine unbeteiligte Seniorin auf. Trotz mehrfacher Aufforderung durch die Polizeibeamten wollte sie sich nicht entfernen sondern das Unfallgeschehen und den verletzten Radfahrer betrachten. Nachdem sie auch einem Platzverweis zunächst keine Folge leisten wollte, erwartet sie nun eine entsprechende Anzeige.