Einen polizeibekannten 22-Jährigen, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, haben Beamte des Polizeireviers Metzingen am Donnerstagmittag in Dettingen in Gewahrsam nehmen müssen. Der Mann hatte gegen 12.45 Uhr beim Polizeirevier Metzingen angerufen und wirre Drohungen ausgestoßen. Seinen Aufenthaltsort nannte er nicht. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte er in der Hülbener Straße angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte er sich so heftig, dass er gefesselt werden musste, wobei zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Er wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht und dort stationär aufgenommen.