Großbettlingen Polizisten angegriffen

Großbettlingen / swp

Wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 23 Jahre alten Unterensinger, der am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr in und vor einer Gaststätte in der Nürtinger Straße herumgepöbelt und anschließend die hinzugerufenen Polizeibeamten angegriffen hat. Der Unterensinger hatte in der Gaststätte zunächst alkoholische Getränke konsumiert und dann begonnen, andere Gäste zu belästigen und zu beleidigen. Nachdem er aus dem Lokal verwiesen wurde, pöbelte er weitere Gäste vor dem Lokal an, beschimpfte und beleidigte sie aufs Übelste. Auch die hinzugerufenen Polizeibeamten überzog er mit seinen nicht zitierfähigen Tiraden, weshalb der hoch aggressive Mann in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht werden musste. Dort beschimpfte, beleidigte und bespuckte er die eingesetzten Polizeibeamten weiter und trat nach ihnen. Ernstlich verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Der 23-Jährige durfte anschließend seinen Rausch in der Ausnüchterungszelle ausschlafen. Gegen ihn wird bei der Staatsanwaltschaft eine entsprechende Strafanzeige vorgelegt.