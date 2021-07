Eine 22-Jährige war gegen 18 Uhr mit ihrem Audi A6 auf der B 28 von Reutlingen herkommend in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz nach der Abfahrt nach Bad Urach staute sich der Verkehr auf der B 312 vor dem einspurigen Bereich zurück. Ein vorausfahrender 52-Jähriger musste daher mit seinem VW Tiguan abbremsen.

11.000 Euro Schaden - Unfallbeteiligter leicht verletzt

Die junge Fahrerin erkannte die Verkehrssituation zu spät und kracht mit ihrem Audi mit so großer Wucht ins Heck des VW, dass dieser noch in die Leitplanken gedrückt wurde. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, wurde der 52-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Der Audi war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste.