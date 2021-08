Ostfildern: Wohnungsbrand

Ein Brand in einer Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Sperlingweg hat in der Nacht zum Donnerstag die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Aus noch unklarer Ursache war es gegen 0.40 Uhr in der Dachgeschosswohnung zum Ausbruch des Brandes gekommen.

Die Feuerwehr, die daraufhin mit sechs Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften ausgerückt war, brachte die Flammen rasch unter Kontrolle und löschte sie. Der Bewohner befand sich nicht zuhause. Das Gebäude war zwischenzeitlich geräumt worden. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war mit vier Fahrzeugen und sieben Helfern vorsorglich vor Ort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 25.000 Euro. Die Dachgeschosswohnung ist derzeit aufgrund des Rauchniederschlags nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Esslingen: Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Hauptstraße in Zell erlitten. Ein 20-Jähriger war gegen 19.50 Uhr mit seinem VW Passat auf der Straße in Richtung Oberesslingen unterwegs und wollte auf Höhe der Hausnummer 68 nach links abbiegen.

Offenbar geblendet von der Sonne übersah er dabei den entgegenkommenden, 55 Jahre alten Motorradfahrer. Dieser stürzte bei dem anschließenden Zusammenstoß von seiner Suzuki. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.Sowohl der Pkw als auch das Motorrad mussten abgeschleppt werden.

Kirchheim/Teck: Zeitungen angezündet

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt das Polizeirevier Kirchheim gegen einen unbekannten Täter. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll dieser am frühen Donnerstagmorgen, gegen 3.15 Uhr, an der Ecke Krumme Straße/Mittlere Straße Zeitungen in Brand gesetzt haben. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatten die hohen Flammen bereits auf einen in der Nähe befindlichen Baum übergegriffen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 500 Euro beziffert.

Wendlingen: Motorradfahrer gestürzt

Leichte Verletzungen hat ein 21-Jähriger beim Sturz von seinem Motorrad am Mittwochabend in Wendlingen davongetragen. Der junge Mann war kurz vor 21 Uhr mit seiner Kawasaki auf der Bahnhofstraße in Richtung Talstraße unterwegs. Dabei touchierte er im Kurvenbereich mit seinem Zweirad den Bordstein und stürzte anschließend zu Boden. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht notwendig.

Der entstandene Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Kawasaki musste abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsmittel war auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt.

Wendlingen: Auseinandersetzung am Bahnhof

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Mittwochabend am Bahnhof ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 14-Jährige gegen 20.15 Uhr am Bahnsteig von Gleis 1 mit drei ihr bekannten Mädchen zunächst in verbalen Streit geraten. Das Trio soll anschließend auf die 14-Jährige eingeschlagen und diese auch getreten haben. Zudem wurde ihr Handy entwendet. Anschließend flüchteten die Angreiferinnen. Die 14-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des Raubes.