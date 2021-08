Telefonbetrüger erbeuten mehrere tausend Euro

Eine 81 Jahre alte Frau aus einer kleineren Gemeinde im Kreis Esslingen ist am Mittwochnachmittag das Opfer von Telefonbetrügern geworden. Die Seniorin bekam gegen 14 Uhr einen Anruf, in dem sich eine weinerliche, junge Stimme meldete.

Die Frau ging davon aus, dass es sich um ihren Enkel handelte. Kurz darauf meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter und gab an, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht hätte, bei dem eine Frau ums Leben gekommen wäre. Das weitere Gespräch wurde von einem falschen Staatsanwalt geführt, der gegenüber der älteren Frau angab, sie solle einen fünfstelligen Betrag zahlen, damit die Tochter nicht ins Gefängnis müsse. Das geforderte Geld wurde kurze Zeit später von einem Mann am Wohnhaus der Seniorin abgeholt. Bis zu diesem Zeitpunkt dauerte das Telefonat mit den Betrügern an. Im Anschluss rief die 81-Jährige bei ihrer Tochter an und bemerkte, dass sie betrogen wurde. Der Geldabholer war etwa

20 Jahre alt und zirka 170 cm groß. Er ist schlank und hat kurze, schwarze Haare. Zur Bekleidung gibt es widersprüchliche Angaben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Jugendlicher Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein jugendlicher Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Bernhausen erlitten. Der 16-Jährige befuhr gegen 17 Uhr mit seinem Mountainbike den Gehweg der Wiesenstraße in ortsauswärtiger Richtung.

Ohne auf den Verkehr zu achten, fuhr er zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Opel Zafira eines 51 Jahre alten Mannes, der in diesem Moment an einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug vorbeifuhr. Der Jugendliche prallte bei dem Zusammenstoß mit dem Kopf gegen den Wagen. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der 16-Jährige hatte keinen Fahrradhelm getragen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 2.700 Euro.