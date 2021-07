Der 30-Jährige war kurz nach 19 Uhr mit einer Mercedes C-Klasse auf der Schorndorfer Straße unterwegs. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Esslingen erkannte, dass der Fahrer offenbar ein Mobiltelefon benutzte, weshalb er mit entsprechender Leuchtschrift zum Anhalten aufgefordert wurde.

30-Jähriger kracht bei Flucht in Baum

Nachdem der 30-Jährige im Mühlhaldenweg zunächst kurz gestoppt hatte, beschleunigte er stark und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit den auf 30 km/h beschränkten Mühlhaldenweg stadtauswärts. Dabei kollidierte er beinahe mit mehreren am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen. Einige hundert Meter nach Beginn eines Feldwegs kam der Mercedes nach rechts in den Grünstreifen ab und stieß frontal mit einem Baum zusammen.

Lediglich ein Blechschaden, allerdings lange List von Strafanzeigen

Dem Mann wurden daraufhin von den Polizisten am Boden Handschließen angelegt. In der Folge stellte sich heraus, dass der 30-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und offenbar vor der Fahrt Betäubungsmittel zu sich genommen hatte. Außerdem waren an dem Wagen, den der Fahrer nach derzeitigem Kenntnisstand unbefugt von einem Bekannten in Gebrauch genommen hatte, falsche Kennzeichen angebracht. Den Blechschaden am Mercedes, der abgeschleppt wurde, beziffert die Polizei auf zirka 500 Euro. Der augenscheinlich unverletzt gebliebene Beschuldigte musste anschließend eine Blutprobe über sich ergehen lassen und sieht nun einer ganzen Reihe von Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen.