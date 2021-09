Esslingen: Kleinstunfall mit hohem Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ist es am Freitagmittag gegen 13.00 Uhr in der Kelterstraße in Esslingen gekommen. Der 84-jährige Lenker eines Mercedes-Benz wollte von einem Grundstück auf die Kelterstraße einfahren und kollidierte hier...