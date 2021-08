Nürtingen: Diebstahl von Fahrzeug (Zeugenaufruf)

In der Nacht zum Mittwoch, zwischen 22.30 Uhr und 0.45 Uhr, hat ein Unbekannter einen verschlossen auf dem Gelände eines Autohauses in der Europastraße abgestellten Mercedes-Benz CLA AMG in Schwarz entwendet. An dem Fahrzeug im Wert von etwa 35.000 Euro waren keine Kennzeichen angebracht. Möglicherweise steht die Tat in Zusammenhang mit dem Diebstahl der beiden Kennzeichen ES-HY1999.

Diese wurden in derselben Nacht von einem in der Kirchstraße geparkten Mercedes entwendet. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon (07 11) 3 99 00 um Zeugenhinweise.

Unterensingen: Im Kurvenbereich gestürzt

Mit leichten Verletzungen ist ein Motorradfahrer nach einem Unfall am Mittwochmorgen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 59-Jährige war gegen 4.40 Uhr mit seiner Honda auf der Röhmseeunterfahrung/ Aufleitung zur B 313 in Richtung Plochingen unterwegs. In der dortigen Linkskurve kam er aus noch unbekannter Ursache zu Fall und prallte anschließend gegen die Leitplanke. Der entstandene Schaden an der Honda beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.