Ein 74-Jähriger war gegen 16.30 Uhr mit seinem Audi Q2 auf der L 1201 unterwegs und wollte an der Einmündung nach links auf die L 1150 in Richtung Baltmannsweiler einbiegen. Ohne die Verkehrszeichen zu beachten fuhr er in den Einmündungsbereich ein.

Motorradfahrerin aufgrund schwerer Verletzungen...