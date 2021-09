Fast zu einem Unfall ist es am Freitagmittag gegen 14.00 Uhr auf dem Dürerplatz in Nürtingen gekommen. Ein unzufriedener 22-jähriger Fahrgast in einem Linienbus beleidigte und bedrohte während der Fahrt den Busfahrer mehrmals und griff ihm ins Lenkrad. Der Busfahrer musste eine Gefahrenbremsung ...