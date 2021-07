Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge befuhr ein 53-Jähriger mit einem Ford Transit gegen 13.20 Uhr verbotswidrig einen Feldweg von der L 1205 (Sielminger Hauptstraße) herkommend in Richtung Harthausen. Zeitgleich war eine 51 Jahre alte Frau mit ihrem Rennrad ebenfalls auf einem Feldweg in Verlängerung der Lange Straße in Sielmingen nach Wolfschlugen unterwegs.

51-Jährige wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

An der Kreuzung der Feldwege kam es zum Zusammenstoß des Transporters mit der von rechts kommenden und bevorrechtigten Radlerin, die dabei schwere Verletzungen erlitt. Sie musste nach einer medizinischen Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit zirka 4.000 Euro.