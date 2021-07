Bei einer Auseinandersetzung zweier Gruppen in Esslingen ist ein 23 Jahre alter Mann durch einen Schuss ins Bein schwer verletzt worden. Er schwebe aber nicht in Lebensgefahr, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen. Laut der Polizeisprecherin gab es keine Festnahmen.

Zu der Auseinandersetzung war es aus noch ungeklärten Gründen am späten Montagabend gekommen. Die zunächst verbal geführten Streitigkeiten eskalierten derart, dass wohl auch Pfefferspray eingesetzt worden sein soll.

Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung

Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Ablauf der Streitigkeiten aufgenommen. Diese dauern an. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge im dortigen Bereich wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon (07 11) 39 90 0 bei der Kriminalpolizei zu melden.