Der erste Unfall ereignete sich gegen 7.15 Uhr. Ein 48-Jähriger befuhr mit seinem Ford Fiesta die Bundesstraße in Fahrtrichtung Stuttgart. Als er vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte, bemerkte er zu spät, dass sich der Verkehr verlangsamte und krachte ins Heck eines vorausfahrenden VW Polo.

Auto sendet automatisierten Notruf – zahlreiche Rettungskräfte angerückt

Sowohl dessen 51-jährige Fahrerin als auch der Unfallverursacher blieben glücklicherweise unverletzt. Am Polo entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Fiesta, an dem Sachschaden von rund 5.000 Euro entstanden war, musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Da der Fiesta einen automatischen Notruf abgesetzt hatte, waren auch die Feuerwehr, Notarzt und Rettungsdienst zum Unfallort ausgerückt.

Audi verliert Kühlwasser und fängt an zu qualmen

Die Feuerwehr wurde kurze Zeit später, gegen acht Uhr, auf Höhe der Einfahrt Deizisau benötigt. Ein 21-Jähriger war mit seinem Audi A3 ebenfalls in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als plötzlich Qualm aus der Motorhaube hervortrat. Es stellte sich jedoch heraus, dass lediglich Kühlwasser im Motorraum austrat und verdampfte und der Pkw nicht, wie zunächst angenommen, brannte. Der Audi wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.

Leichte Verletzungen und 6000 Euro Schaden

Ein weiterer Auffahrunfall wurde gegen 8.20 Uhr von einer Motorradfahrerin verursacht. Mit ihrer Kawasaki befuhr die 19-Jährige den linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart. Sie erkannte zu spät, dass eine vorausfahrende, 20 Jahre alte Frau ihren Dacia verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf den Dacia auf. Die Autofahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.