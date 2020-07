Ein Pedelecfahrer ist in Filderstadt (Kreis Esslingen) ums Leben gekommen. Der 50-Jährige habe mit einem Pedal den Randstein gestreift und sei gestürzt, sage ein Polizeisprecher am Dienstag. Bei dem Sturz am späten Montagabend erlitt der Mann schwere Kopfverletzungen. Er starb wenig später in einer Klinik.

Vorsicht bei Handhabung – Zunahme bei Unfällen mit E-Fahrrädern

2019 kamen im Südwesten 62 Radfahrer ums Leben, 20 von ihnen mit einem Fahrrad mit elektrischer Unterstützung. Ein Jahr zuvor starben laut Innenministerium 15 Pedelecfahrer. Die oft schweren Folgen von Stürzen und Unfällen mit den Elektrofahrrädern erklären Fahrradverbände unter anderem mit der ungewohnten Handhabung, dem Alter der Fahrer und dem Gewicht der Räder.