In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte an mehreren Örtlichkeiten in Weilheim Sachbeschädigungen begangen und Müll angezündet. Zunächst wurde gegen 00.40 Uhr auf dem Pausenhof der Realschule in der Hegelstraße ein größerer Müllcontainer in Brand gesetzt. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Container schnell ablöschen. Im Rahmen der Fahndung wurden mehrere Personen kontrolliert. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden hierbei aus einem vorbeifahrenden, mit mehreren Personen besetzten, Fahrzeug beleidigt.

Gegen 02.50 Uhr warfen Zeugenangaben zufolge fünf junge Männer in der Lindachstraße mehrere Mülleimer um und zerschlugen Glasflaschen. Beim Eintreffen der Polizei standen auch mehrere für Austräger bereitgelegte Zeitungsbündel in Flammen. Diese wurden mit einem Feuerlöscher abgelöscht. Um 03.45 Uhr zündeten die Unbekannten auf dem Pausenhof der Grundschule in der Kelterstraße einen aus Pappe, Zeitungen und Kunststofffolie aufgetürmten Müllhaufen an. Aufgrund der Größe des Feuers musste auch hier die Feuerwehr zum Ablöschen ausrücken. Der entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Tel. 07021 / 501-0 Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.