Am vergangenen Sonntag, 06.12.2020, ging den Beamten am Flughafen Stuttgart ein 49-jähriger Deutscher ins Netz, der mittels europäischem Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Duisburg gesucht wurde. Der Mann war mit einem Flug aus der Türkei in Stuttgart angekommen. Während der Einreisekontrolle wurde durch die Beamten der Bundespolizei festgestellt, dass gegen den Reisenden mehrere Ausschreibungen vorlagen, unter anderem ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Duisburg. Der Mann soll in der Vergangenheit in mehreren Fällen ein selbst hergestelltes medizinisches Wundermittel ohne Wirkung und ohne Zulassung verkauft haben, woraufhin es in mindestens einem Fall zu gesundheitlichen Schädigungen gekommen sein soll. Da er zum Termin der Hauptverhandlung Ende 2018 nicht erschien, wurde er zur Festnahme ausgeschrieben. Am Montagmorgen wurde er dem Haftrichter des AG Nürtingen vorgeführt und anschließend wegen Fluchtgefahr in eine umliegende Haftanstalt eingeliefert.