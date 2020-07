Ein Lkw ist am frühen Donnerstagmorgen in einer Bahnunterführung im Filsweg stecken geblieben. Ein 29-Jähriger war gegen 3.20 Uhr trotz angebrachter Beschilderung mit dem zu hohen Fahrzeug in Fahrtrichtung Ulmer Straße in die Unterführung gefahren und dabei mit dem Dach des Lkw-Aufbaus gegen die Decke des Bauwerks geprallt. Der 3,5-Tonner, an dem ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstanden war, wurde anschließend durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Statik geprüft: Zugverkehr musst unterbrochen werden

Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden an der Unterführung kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zur Überprüfung etwaiger statischer Beeinträchtigungen musste der Zugverkehr auf dem Streckenabschnitt bis etwa fünf Uhr unterbrochen werden.