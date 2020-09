Der seit Dienstag, 8. September, aus Deizisau vermisste 58-Jährige ist am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr im Rahmen eines anderen Einsatzes durch Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Einsatz auf der A81 im Bereich Oberndorf am Neckar aufgegriffen worden. Er wurde im Anschluß an eine Fachklinik überstellt.