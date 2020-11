In die Schule in der Boßlerstraße ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, 19 Uhr, und Sonntag, 17.15 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher über eine Tür an der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt zu einem Werkraum. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.