Zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr, und Sonntagabend, 19 Uhr, begab sich ein Unbekannter auf die umzäunte Wiese und transportierte das Tier ab. Die Kuhweide befindet sich an der alten Verbindungsstraße vom Tiefenbachtal Nürtingen nach Beuren, auf dem Gewann Torenwiesen. Die Galloway-Kuh trägt die Ohrenmarken-Nummer DE0893585334. Zeugen, die am Wochenende an der besagten Weide verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Tieres geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden.