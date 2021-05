Zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 13 Uhr, dürften sich mehrere Personen an der Feuer- bzw. Grillstelle des Jugendtreffs aufgehalten haben. Dabei zerstörten sie die Sitzstellen, brachen einzelne Balken aus den Sitzbänken heraus und verbrannten sie in der Feuerstelle. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0.