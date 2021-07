Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat sich vergangene Nacht im Stadtteil Zizishausen durch eine waghalsige Flucht einer polizeilichen Kontrolle entzogen. Gegen 21.45 Uhr missachtete der Lenker eines SUV mit KN-Zulassung (vermutlich Nissan Qashqai) an der Kreuzung Stegweg //Inselstraße gegenüber einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Nürtingen zunächst die Vorfahrt und fuhr dann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Wendlingen davon. Die Verfolgung des Fahrzeuglenkers wurde schließlich unter Berücksichtigung der Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer abgebrochen, da bis dahin unbeteiligte Fahrzeuge vom Flüchtenden in der Daimlerstraße nicht situationsgerecht überholt wurden. Zeugen und eventuelle Geschädigte des Vorfalles werden gebeten, sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug, Fahrverhalten und Fahrer an das Polizeirevier Nürtingen, Tel. 07022-92240 zu richten.