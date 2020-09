Das Polizeirevier Nürtingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Mittwochnachmittag ein Kind verletzt worden ist. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein Elfjähriger gegen 17 Uhr mit seinem Tretroller die Blumenstraße in Richtung Esslinger Straße und wollte an der Einmündung der Nelkenstraße nach links abbiegen. Nachdem sich der Junge bereits zur Fahrbahnmitte hin eingeordnet hatte, wurde er von einem schwarzgrauen Pkw überholt und dabei vom rechten Außenspiegel am linken Arm gestreift. Der unbekannte Autofahrer hielt zwar an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Kindes, fuhr dann jedoch weiter in Richtung Esslinger Straße. Am Abend musste sich der Elfjährige mit seiner Mutter zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus begeben, wo eine Verletzung am Arm diagnostiziert wurde. Bei dem Pkw mit Esslinger-Kennzeichen, der rote Bremssättel und einen hellen Innenraum hat, könnte es sich um einen Alfa Romeo handeln. Der Fahrer ist zirka 30 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß und sehr schlank. Er hat kurze Haare, trug lockere, bunte Kleidung und ist offensichtlich Raucher. Zeugenhinweise werden unter Telefon 07022/9224-0 entgegengenommen.