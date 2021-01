Ein geschätzter Sachschaden von etwa 1.000 Euro ist am Freitagnachmittag bei einer Brandlegung an einem abgestellten Wohnwagen im Bereich des Nürtinger Festplatzes entstanden. Gegen 15.30 Uhr beobachtete ein Spaziergänger drei Jungen in der Nähe eines Wohnwagens, der auf einem Feldweg abgestellt war. Ein circa 14-Jähriger, bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose mit weißer Aufschrift, hielt sich dabei direkt an der Tür des Wohnwagens auf. Da sich der Spaziergänger auf der gegenüberliegenden Neckarseite befand, machte er mit einem Schrei auf sich aufmerksam. Die drei Jungen im Alter von etwa zwölf bis 14 Jahren, die alle Mund-Nasen-Masken trugen, rannten daraufhin in Richtung Festplatz weg. Der Spaziergänger ging daraufhin zum Wohnwagen und stellte an der Tür Glutreste fest, welche er sofort löschen konnte. Die Ermittlungen der hinzugerufenen Polizeistreife ergaben, dass an der Wohnwagentür offensichtlich brennbares Material angebracht und angezündet worden war. Eine Fahndung nach den Jungen verlief ergebnislos. Hinweise nimmt das Polizeirevier Nürtingen telefonisch unter 07022/92240 entgegen.