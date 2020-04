Zwei auf einer Wanderung verloren gegangene Kinder haben Beamte des Polizeireviers Metzingen kurz nach Eingang der Vermisstenmeldung wohlbehalten aufgegriffen. Die beiden sechs und 13 Jahre alten Kids waren am Donnerstagvormittag gemeinsam mit ihren Eltern von der Hardtsiedlung aus auf einer Wanderung zum Rossfeld unterwegs. Die beiden Sprösslinge nahmen auf dem Weg nach oben eine Abkürzung, fanden dann aber den richtigen Pfad nicht mehr.

Als sie am vereinbarten Treffpunkt nicht ankamen, suchten die Eltern zunächst die möglichen Wege vergeblich ab, bevor sie gegen 11.45 Uhr die Polizei alarmierten. Eine der zur Fahndung eingesetzten Streifenwagenbesatzungen traf die beiden eine halbe Stunde später auf der Rossfeldstraße an. Nachdem sie den Weg nach oben nicht mehr gefunden hatten, waren sie abgestiegen, um nach Glems zu laufen. Wohlbehalten konnten die Eltern sie in Empfang nehmen.

