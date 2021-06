Kurz nach elf Uhr war ein 38-Jähriger mit seinem Fiat Punto auf der Bundesstraße von Bad Urach herkommend in Richtung Münsingen unterwegs. Auf Höhe der Zufahrt zu einem Postverteilerzentrum setzte im Gegenverkehr ein schwarzer 5er BMW zum Überholen an und scherte aus. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem BMW zu verhindern, wich der 38-Jährige nach links aus. In der Folge überfuhr er mit seinem Wagen eine Verkehrsinsel und kollidierte auf dieser mit mehreren Verkehrszeichen. Bei der Auslösung des Airbag-Systems verletzte sich der Fahrer zudem leicht. Eine ambulante Erstversorgung war nicht erforderlich. Der Schaden an seinem Fahrzeug beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Der unbekannte Fahrer des 5er BMW hatte seine Fahrt zwischenzeitlich unbeirrt in Richtung Bad Urach fortgesetzt.

Zeugenhinweise zum gesuchten BMW bzw. dessen Fahrer bitte unter Telefon 07123/924-0. Insbesondere die Fahrerin eines dunkelbraunen VW Sharan, die sich an der Unfallstelle noch nach dem Wohlbefinden des 38-Jährigen erkundigte, wird gebeten, sich zu melden.