Ein heftiger Verkehrsunfall hat sich am frühen Montagmorgen auf der B 28 ereignet. Ein 40-Jähriger war mit einem VW Golf kurz nach fünf Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Metzingen-Ost überholte er einen auf der rechten Fahrspur fahrenden 38-jährigen Audi-Lenker. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an die Straßenverhältnisse geriet der Golffahrer ins Schleudern.

Sein Wagen kollidierte zunächst mit der Mittelleitplanke, wurde danach nach rechts abgewiesen und stieß mit dem A 3 zusammen. Der Audi drehte sich daraufhin und kam auf dem Beschleunigungsstreifen zum Stehen. Der 38-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen war wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von zirka 12.000 Euro entstanden. Während der Bergung musste die B 28 in Richtung Reutlingen kurzzeitig voll gesperrt werden. Gegen 6.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt.