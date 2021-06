Im Laufe des Freitages sind unbekannte Einbrecher in zwei Wohnhäuser in Metzingen eingestiegen. In einem Fall gelangten die Täter vermutlich über die Hauseingangstüre in das Gebäude und entwendeten Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. In dem zweiten Fall hebelten die Einbrecher ein Fenster an der Gebäuderückseite auf und durchwühlten etliche Räumlichkeiten. Ob hier etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Die Spurensicherung wurde an beiden Tatorten durch die Spezialisten der Kriminalpolizei durchgeführt.