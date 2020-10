Ein technischer Defekt an einem Durchlauferhitzer hat am Mittwochabend, den 21.10.2020, in der Schützenstraße zum Einsatz der Rettungskräfte geführt.

Mädchen bewusstlos - CO-Melder schlug an

Gegen 21.30 Uhr alarmierte eine Hausbewohnerin die Einsatzleitestelle der Polizei, nachdem ihre 14-jährige Tochter im Bad bewusstlos geworden und gestürzt war. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes schlug sofort der CO-Melder der Sanitäter an, weshalb die Feuerwehr angefordert wurde und mit zwei Fahrzeugen und zehn Feuerwehrleuten anrückte.

Mehrfamilienhauses vorsorglich evakuiert

Messungen in der betroffenen Wohnung ergaben nachfolgend eine stark erhöhte Kohlenmonoxid Konzentration, weshalb sämtliche Bewohner des Mehrfamilienhauses vorsorglich evakuiert wurden. Nach dem Abstellen der Anlage und Durchlüftung der Wohnung normalisierten sich die Messwerte rasch, sodass alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen konnten. Die 14-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden war nicht entstanden.