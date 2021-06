Eine 21-Jährige war um 18.20 Uhr mit einem Citroen auf der Landstraße von Hülben herkommend unterwegs. Beim Linksabbiegen zur L 1250 in Richtung Neuffen übersah sie den entgegenkommenden Mercedes eines 41 Jahre alten Mannes. Die Kollision war so heftig, dass die E-Klasse in den Graben abgewiesen wurde und abgeschleppt werden musste. Ersten Erkenntnissen nach waren die Unfallverursacherin und der Mercedes-Lenker unverletzt geblieben.