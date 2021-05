Mit einem Messer bewaffnet ist ein 52-Jähriger am Samstagabend, den 22.05.32, in Metzingen am Busbahnhof aufgefallen.

Mehrere Notrufe: Mann mit Messer am Busbahnhof

Gegen 21.15 Uhr gingen mehrere Notrufe beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Reutlingen ein. Es wurde von einer aggressiven, mit einem Messer bewaffneten Person berichtet, die sich am Busbahnhof aufhalte, bereits mehrere Drohungen aussprach und Gegenstände beschädigte. Kurze Zeit später konnten mehrere Streifenwagenbesatzungen den 52-Jährigen antreffen und unter Anwendung von Zwangsmaßnahmen in Gewahrsam nehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes konnten zwei Messer und eine geringe Menge an Rauschgift aufgefunden werden. Er musste die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen und sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen.