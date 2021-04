Am Freitagvormittag ist es auf der B 27 im Bereich der Anschlussstelle Leinfelden-Echterdingen Nord zu einer gefährlichen Verkehrssituation gekommen, zu der das Polizeirevier Filderstadt, Tel. 0711/7091-3, Zeugen bzw. geschädigte Verkehrsteilnehmer sucht. Gegen 09.20 Uhr befuhr ein 45-Jähriger die B 27 in Fahrtrichtung Tübingen, als plötzlich zwei Fahrzeuge vor ihm sehr stark abbremsten. Als Grund hierfür konnte er kurz darauf erkennen, dass ein grauer Suzuki mit LB-Kennzeichen auf der B 27 als Falschfahrer den Fahrzeugen entgegenkam. Der Suzuki fuhr dann über die Sperrfläche an der Anschlussstelle Leinfelden-Echterdingen Nord von der B 27 ab. Zu einem Verkehrsunfall kam es nach den bisherigen Ermittlungen glücklicherweise nicht. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf dauern noch an.